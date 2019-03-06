شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط مديراً تنفيذياً للنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

عين نادي النصر عبدالباسط علي عضو مجلس الإدارة في منصب المدير التنفيذي للنادي بديلاً لمحمد علي الغيثي الذي استقال من منصبه في فبراير/ شباط الماضي لأسباب خاصة.

ويعد عبدالباسط علي من الكفاءات الإدارية، وتولى العديد من المناصب في نادي النصر، قبل توليه الإدارة التنفيذية لـ «الأزرق».

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