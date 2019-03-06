النسخة الـ 20 من مهرجان الشارقة للجواد العربي الليلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

تنطلق اليوم بنادي الشارقة للفروسية والسباق فعاليات النسخة ال20 من مهرجان الشارقة للجواد العربي والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويبلغ عدد الخيول المشاركة في المهرجان 359 جواداً بمشاركة 10 دول هي الإمارات، السعودية، الكويت، الأردن، البحرين، مصر، العراق، لبنان، ليبيا والصين والتي تشارك للمرة الأولى.

ويترأس الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي اللجنة العليا للمهرجان، والشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس اللجنة والشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي عضواً والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري عضواً، ومحمد عبدالله عضواً وعبدالعزيز حمد عمران تريم عضواً، وعبدالله حميد المهيري عضواً، وسلطان خليفة اليحيائي عضواً ومديراً للمهرجان.

كما تضم اللجان التحكيمية حكاماً من فرنسا ومصر وبلجيكا والكويت وإيطاليا وبولندا وهولندا وتنطلق الفعاليات عند الساعة الثانية ظهراً على أرض الصالة المغطاة بالنادي بالشوط الأول للمهرات بعمر سنة واحدة مقسم إلى «أ» و«ب» و «ج» برعاية مطار الشارقة الدولي وشركة ساسكو وشركة أنابيب يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين مقسم إلى فئتين «أ» و«ب» وهو برعاية العربية للطيران والسوق الحرة بمطار الشارقة - ديفري، يليه الشوط الثالث: للمهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين «أ» و«ب» وهو برعاية شركة ألفا وقناة الشارقة الرياضية.

ويبدأ اليوم الثاني في تمام الساعة الثانية ظهراً بالشوط الرابع لفئة الأفراس بعمر 4 حتى 6 سنوات مقسم إلى فئتين «أ» و«ب» برعاية مطار الشارقة الدولي وشركة أنابيب يليه الشوط الخامس لفئة الأفراس بعمر 7 إلى 9 سنوات برعاية شركة ساسكو يليه الشوط السادس لفئة الأفراس بعمر10 سنوات فأكبر برعاية شركة ألفا يليه الشوط السابع لفئة المهور بعمر سنة واحدة مقسم إلى فئتين «أ» و«ب» برعاية السوق الحرة بمطار الشارقة - ديفري والعربية للطيران.

ويتأهل كل من الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني والثالث للمشاركة في أشواط البطولة وهي ستة أشواط بطولة المهرات بعمر سنة وبطولة المهرات بعمر سنتين وثلاث سنوات وبطولة الأفراس، وبطولة المهور بعمر سنة وبطولة المهور بعمر السنتين وثلاث سنوات وبطولة الفحول ويصاحب المهرجان النسخة الثالثة من مسابقة التصوير الفوتوغرافي للجواد العربي وتقام هذه المسابقة برعاية كريمة من نادي الشارقة للفروسية والسباق وقد تم رفع قيمة الجوائز المالية الخاصة بالمسابقة لتصبح 18 ألف درهم، وتقام المسابقة بالتعاون مع اتحاد المصورين.

وكشف سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عن إضافة يوم إضافي للمهرجان ليصبح أربعة أيام لما شهده المهرجان هذا العام من إقبال كبير حيث زادت نسبة المشاركة عن العام السابق بنسبة 40%.

وأكد اليحيائي أن المهرجان الذي أكمل عامه العشرين أصبح الأقدم في المنطقة للجواد العربي واعتماد المهرجان من الهيئة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة (الإيكاهو) ليصطف بذلك مع الأجندة العالمية لسباقات جمال الخيول العربية.