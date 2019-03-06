خورفكان يكسب الظفرة في كأس الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز خورفكان على ضيفه الظفرة 7-4 في المباراة الافتتاحية للنسخة الأولى من بطولة كأس الإمارات لكرة قدم الصالات التي جرت في ملعب خورفكان.

تقدم الظفرة بهدف السبق عن طريق لاعبه جواو فينور (برازيلي الجنسية مواليد 2000 من فئة المقيمين) وأدرك محمد بيرومي التعادل لخورفكان 1-1، وأضاف حمدان الكثيري الهدف الثاني ثم جواو فينور الثالث، ويقلص عمر علي سعيد الفارق في الشوط الثاني 2-3 من ركلة جزاء، ويسجل محمد بيرومي التعادل 3-3 ويضيف هلال الجابري الهدف الرابع للظفرة 4-3، ويرد عليه المصري شادي قنديل وهو من فئة المقيمين أيضاً بهدف التعادل لخورفكان 4-4، ثم يسجل علي زايد لخورفكان 5-4 ورفع عمر علي سعيد النتيجة 6-4 ويختتم خالد عبدالله الشوكة اهداف خورفكان بالسابع لينتهي اللقاء 7-4 لخورفكان، ويلعب اليوم اتحاد كلباء مع البطائح في ملعب الأول في المنطقة الشرقية.