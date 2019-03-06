شكرا لقرائتكم خبر عن براعم يد خورفكان الأكثر تفوقاً والتزاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق براعم كرة اليد بنادي خورفكان بكأس الفرق الأكثر تفوقاً والتزاماً، خلال مشاركته في المهرجان الخامس لبراعم اليد الذي استضافه اتحاد كلباء، بمشاركة أندية إمارة الشارقة، وأظهر خلاله براعم خورفكان تفوقاً ملحوظاً في اللقاءات المثيرة التي أقيمت بين الفرق المشاركة، كما تم اختيار اللاعب سعود عمر كأفضل لاعب في المهرجان.
وأشاد إيهاب الدسوقي مدرب كرة اليد بخورفكان بالمستوى المتصاعد والروح التي ميزت اللاعبين في الجولات التي أقيمت في التجمعات السابقة، بالإضافة إلى الالتزام السلوكي والأخلاقي والانضباط الذي رجح كفة اللاعبين في الحصول على كأس الفريق الأكثر تفوقاً والتزاماً، بجانب التقيد بالجوانب الفنية والتقيد الصارم بالضوابط التنظيمية، معرباً عن شكره لإدارة النادي على الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما قطاع الناشئين.
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