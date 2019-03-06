اخبار الرياضه

براعم يد خورفكان الأكثر تفوقاً والتزاماً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن براعم يد خورفكان الأكثر تفوقاً والتزاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق براعم كرة اليد بنادي خورفكان بكأس الفرق الأكثر تفوقاً والتزاماً، خلال مشاركته في المهرجان الخامس لبراعم اليد الذي استضافه اتحاد كلباء، بمشاركة أندية إمارة الشارقة، وأظهر خلاله براعم خورفكان تفوقاً ملحوظاً في اللقاءات المثيرة التي أقيمت بين الفرق المشاركة، كما تم اختيار اللاعب سعود عمر كأفضل لاعب في المهرجان.
وأشاد إيهاب الدسوقي مدرب كرة اليد بخورفكان بالمستوى المتصاعد والروح التي ميزت اللاعبين في الجولات التي أقيمت في التجمعات السابقة، بالإضافة إلى الالتزام السلوكي والأخلاقي والانضباط الذي رجح كفة اللاعبين في الحصول على كأس الفريق الأكثر تفوقاً والتزاماً، بجانب التقيد بالجوانب الفنية والتقيد الصارم بالضوابط التنظيمية، معرباً عن شكره لإدارة النادي على الدعم والرعاية اللذين يحظى بهما قطاع الناشئين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر براعم يد خورفكان الأكثر تفوقاً والتزاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا