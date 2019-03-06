الشرطة العراقي يبتعد بالصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

ابتعد فريق الشرطة بصدارة الدوري العراقي، بعد فوزه على النفط 2-صفر، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن ملاحقه القوة الجوية، وسجل هدفي الشرطة علاء الزهرة ومهند علي «ميمي». من جانب آخر، تعاقد نادي الصناعات الكهربائية مع يونس عبد علي، للإشراف على الطاقم الفني، مع تجديد الثقة بالمدرب أحمد جبار، ويساعده حيدر عبيد، وخالد عطية، مدرباً للحراس.