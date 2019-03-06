منتخب السيدات يتألق في البطولة العربية للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت لاعبات منتخبنا الوطني للشطرنج، الفوز الأول في البطولة العربية للفرق الشطرنجية المقامة حالياً بمدينة الحمامات التونسية، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل؛ بعدما تغلبت لاعباتنا على العراق 2.5 مقابل 1.5 نقطة، وبعدها نجح المنتخب في الفوز على منتخب تونس (4-0)، وهي أفضل نتيجة للفرق المشاركة حتى الآن، ورغم أن منتخبنا خسر ضربة البداية أمام منتخب الجزائر في الافتتاح إلا أن هذا الفوز أعاده من جديد للواجهة؛ للمنافسة على أحد المراكز الأولى؛ بعدما أنهى الدور الأول بفوزين وخسارة، ويلتقي اليوم مع الجزائر في بداية الدور الثاني، وبعدها يواجه العراق وتونس.

ويتصدر منتخب الجزائر البطولة برصيد 8.5 نقطة، يليه منتخبنا في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، والعراق برصيد 6 نقاط في المركز الثالث، وتونس في المركز الرابع والأخير برصيد 1.5 نقطة، ويضم منتخب السيدات أمنة نعمان وعائشة سرحان ووافية درويش وروضة السركال وياسمين علي والإدارية هدى النعيمي والمدرب الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر أرينسيبيا.

أما على مستوى نتائج منتخب الرجال، فقد خسر لاعبو منتخبنا أمام اليمن بنتيجة 1.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، وسبقتها خسارة أمام الجزائر (0-4)، وجمع منتخبنا الذي يضم: جاسم عبدالرحمن وعمر نعمان وأحمد فريد وعمران الحوسني وعمار السدراني ومعهم المدرب الأستاذ الدولي الكبير الروسي قسطنطين لاندا، 4 نقاط في 3 جولات، ويلتقي منتخبنا في الجولة الرابعة أمام العراق، وفي حالة الفوز سيدخل منتخبنا من جديد في معترك المنافسة مع الكبار في المقدمة.

وأعربت فوزية عباس رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد عن سعادتها للمستويات المتميزة لمنتخب السيدات، وتحقيق فوزين حتى الآن في البطولة، مؤكدة أن معظم اللاعبات من صغار السن، ويعول عليهن كثيراً في المستقبل.