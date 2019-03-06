شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يمدد لغنابري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدد الجناح الدولي سيرج غنابري عقده مع بايرن ميونيخ لثلاث سنوات إضافية حتى عام 2023، بحسب ما أعلن بطل الدوري الألماني.

وسجل غنابري (23 عاما) ثمانية أهداف هذا الموسم في 29 مباراة في أول موسم له مع بايرن ميونيخ، واستفاد غنابري كثيرا من الإصابات المتكررة للجناح الهولندي أريين روبن حيث غالبا ما يلعب على الجناح الأيمن على حساب توماس مولر.

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