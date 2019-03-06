"الحمل" لم يمنع لاعبة أمريكية من ممارسة كرة القدم

اسماء السيد - أثارت لاعبة كرة القدم الأمريكية، سيدني ليرو، الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت في تدريبات فريقها أورلاندو برايد، على الرغم من حملها في الشهر الخامس.

ونشرت سيدني ليرو عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام" صورا لها تظهر الحمل ومشاركتها في نفس الوقت بالتدريبات، حيث لاقت الصور ردود فعل واسعة من قبل المتابعين ما بين مؤيد ومعارض.

وأرفقت سيدني ليرو الصور بتعليق قالت فيه: "لم أكن اعتقد أنني سوف أعود للتدريب ولعب كرة القدم أثناء فترة الحمل، لكني قررت بعد 5 أشهر ونصف الشهر على بداية حملي أن أعود للتدريب والرياضة، أنا هنا لأتدرب وأمارس رياضتي المفضلة".

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سيدني ليرو تبلغ من العمر 28 عاما، وهي متزوجة من اللاعب دوم دواير مهاجم نورويتش سيتي السابق، مع العلم أنها عانت من إجهاض العام الماضي.

جدير بالذكر أن سيدني ليرو التي لعبت 75 مباراة دولية، سبق أن توجت بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في منافسات كرة القدم النسائية مع منتخب بلادها في عام 2012 بلندن، كما ساهمت أيضا في تتويج المنتخب الأمريكي بلقب كأس العالم عام 2015.



