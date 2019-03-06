شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 7 أرقام مثيرة لـ "جيرالدو" أحدث هدية أنجولية للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن مشاركاته مازالت قليلة بالقميص الأحمر إلا أن الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى خطف قلوب عشاق الفانلة الحمراء ليعيد ذكريات تألق الصفقات الأنجولية فى القلعة الحمراء وعلى رأسها الثنائى فلافيو وجيلبرتو.

فلافيو يبقى واحدا من معشوقي الجماهير الأهلاوية بسبب أهدافه القاتلة مع الفريق في مختلف البطولات التي فاز بها الأهلي طوال الموسم، خصوصًا في موسم 2006-2007 بعد نيله لقب هداف الدوري بـ17 هدفًا، ثم اقتنص اللقب مرة أخرى في 2008-2009.

وشارك فلافيو مع القلعة الحمراء خلال الفترة من يوليو 2005 إلى 2007، في 151 مباراة سجل خلالها 56 هدفًا وصنع 18 أخرى، وتوج مع القلعة الحمراء بـ5 بطولات دوري، و3 بطولات لدوري أبطال إفريقيا، و3 بطولات لكأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات، كما حصل على برونزية مونديال 2006.

وعلى نفس الوتيرة يبقى الأنجولى فيلسبرتو سيباستياو "جيلبرتو"، أحد أنجح الأفارقة فى تاريخ القلعة الحمراء، والذى قضى معه 8 مواسم من النجاح والتألق قبل أن ينهى مسيرته مع الأهلى عام 20100.

شارك جيلبرتو مع الأهلى فى حوالى 280 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوج معه بـ21 بطولة "6 بطولات دورى ممتاز و3 دورى أبطال أفريقيا و4 سوبر أفريقى و5 سوبر مصرى و3 كأس مصر".

وبهذه المناسبة نستعرض أهم أرقام الصاروخ الأنجولى المنطلق بقوة جيرالدو فى السطور التالية ..

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عدد المشاركات 8

اللعب كأساسى 4

اللعب كبديل 4

عدد الدقائق 489

إحراز الاهداف 2

صنع الاهداف 3

عدد المحاولات على المرمى 16