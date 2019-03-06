شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتجه للكونغو لمواجهة فيتا كلوب فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى الثانية والنصف من فجر اليوم، الأربعاء، للكونغو، قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الأهلى، الذى تم تكليفه من قبل مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بالإشراف على الفريق فى المواجهة المرتقبة.

وقرر لاسارتى خوض 3 تدريبات فى الكونغو، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب أيام الأربعاء فور وصول البعثة وسيكون مران خفيف، على أن يقام المران الرئيسى الخميس ويتدرب الفريق الجمعة على الملعب الذى يستضيف المباراة.

وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى البعثة فى الوصول للكونغو،، وذلك للاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بالرحلة، خاصة ظروف الإقامة وملاعب التدريب وتأمين البعثة، وغيرها من الأمور التنسيقية مع مسئولى السفارة المصرية فى الكونغو.

Advertisements

ويحتل الأهلى صدارة مجموعته الرابعة برصيد 7 نقاط قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولى فى الجولة قبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات.