شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن أموتو مهاجم المصرى: هذه شروطى للاستمرار أو الرحيل لنادى آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أوستن أموتو مهاجم المصرى البورسعيدى أن نصائح ايهاب جلال المدير الفنى للفريق هى السبب الرئيسى فى تألقه مع الفريق البورسعيدى.

أضاف اللاعب النيجيرى المحترف بصفوف المصرى خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" بقناة أون سبورت مع الاعلامى سيف زاهر، أنه بانتظار نهاية الموسم لتحديد وجهته المقبلة مؤكدًا أنه سينتظر ما إذا كان سيتلقى عرضًا ماليا جادًا للانتقال الى صفوف أى من الفرق المصرية أو الخارجية، وفى حال تلقى العرض المالى من المصرى بالشكل الذى يرضينى بطبيعة الحال سأستمر.

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وقال أموتو ان ايهاب جلال عرف الكيفية التى تجعلنى بأفضل حالاتى كما أنه نصحنى كلما أستطيع الجرى فى الملعب أحرز أهداف بطريقة سهلة، مشددًا على أن ايهاب جلال من أفضل المدربين الذين تعامل معهم خلال مسيرته الكروية.

ويتألق حاليا المهاجم النيجيرى بصفوف المصرى البورسعيدى حيث انضم الى صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وواصل أوستن أموتو الحديث عن ايهاب جلال قائلًا: "يتعامل مع اللاعبين بشكل جماعى وانفرادى وعلى المستوى الشخصى كان يتعامل معى وكأنه يعرفنى منذ فترة وهذا اشعرنى بالراحة فى التعامل بيننا".