شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 3 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، وزير الرياضة ومجلس الجبلاية ومرتضى منصور فى مؤتمر نبذ التعصب.

وزير الرياضة ومجلس الجبلاية ومرتضى منصور فى مؤتمر نبذ التعصب

حضر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وباقى الأعضاء أحمد شوبير وسيف زاهر وأحمد مجاهد وحازم إمام ودينا الرفاعي وثروت سويلم المدير التنفيذي مؤتمر نبذ الفتن والتعصب الذى نظمته رابطة النقاد الرياضيين وجمعية اللاعبين المحترفين ، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

هانى أبو ريدة: هجوم الجماهير عبر السوشيال ينذر بأزمة

قال هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، فى مؤتمر نبذ التعصب المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة، إن هجوم الجماهير على السوشيال ميديا سيؤدى إلى كارثة فى مصر.

21 لاعباً فى قائمة الأهلى استعداداً لمواجهة فيتا كلوب

أعلن الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو فجر غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

الأهلي ينتظر نتيجة الأشعة لتحديد حجم إصابة "حوض" صلاح محسن

ينتظر الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الأشعة التى سيُجريها صلاح محسن مهاجم الفريق خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها في الحوض خلال مران اليوم، الثلاثاء، وغادر على أثرها المران.

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تعرف على اللاعبين السبعة المستبعدين من رحلة الأهلى للكونغو

استبعد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى 7 لاعبين من قائمة الفريق المسافرة إلى الكونغو فجر غد الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

وفاة والد خالد بوطيب مهاجم الزمالك

توفى اليوم الثلاثاء والد المغربى خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك، ومن المنتظر أن يعود اللاعب إلى بلاده لحضور مراسم الدفن والعزاء.