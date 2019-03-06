شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة جورماهيا الكيني تصل القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصلت منذ قليل بعثة فريق جورماهيا الكيني إلى مصر استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الأحد المقبل، علي ستاد برج العرب، في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

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بعثة جورماهيا وصلت إلى القاهرة قادمة من الجزائر بعد مواجهة نصر حسين داي في الجولة الرابعة وتوجه الفريق لبرج العرب للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك.

وكان الفريق الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2، قبل أن يفوز مؤخرا على بترو أتليتكو بهدف دون رد، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد خمس نقاط ويتصدر نصر حسين داي المجموعة برصيد 7 نقاط ويأتي الفريق الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبترو اتليتكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.