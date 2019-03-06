شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يُسلم الزمالك تقرير الأشعة.. وإبراهيم حسن البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتسلم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كرستيان جروس، تقرير الأشعة التى خضع لها أحمد سيد زيزو، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مواجهة بترو أتليتكو الأنجولى.

وفاز الزمالك على بترو أتليتكو الأنجولى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، بالجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مطلع أن زيزو يعانى من شد خفيف فى العضلة الخلفية، إلا أن الجهاز الفنى يدرس بقوة منح اللاعب راحة من المشاركة فى مواجهة جورماهيا، والإعتماد على إبراهيم حسن بدلاً منه.

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ويستعد الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 4 /2.

ويتصدر نصر حسين داى الجزائرى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط فى المركز الثانى، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وفى المركز الأخير بترو أتلتيكو الأنجولى بـ4 نقاط.