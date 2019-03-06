“الآن” تفاصيل وخطوات استخراج بطاقة أهلاوي الخاصة بحضور مباريات النادي الأهلي 2019

يمتاز نادي القلعة الحمراء بعدد ضخم من الجماهير من جميع الفئات العمرية ومن مختلف المحافظات والبلاد العربية، وتضامنًا مع هذا الجمهور العريق قررت إدارة النادي الأهلى بإصدار ” بطاقة أهلاوي “، بطاقة جديدة من نوعها وهى عبارة عن بطاقة ذكية يمكن لحاملها سواء كان عضو بالنادي الأهلي او غير مشترك، يستطيع حضور مباريات النادي الأهلي المختلفة لمدة زمنية “ثلاث سنوات” بشرط أن تكون المباراة متاح بها حضور الجماهير، هذا يتسني لجمهور النادي الأهلي الذهاب وراء ناديهم المفضل بأي مكان بسهولة دون اللجوء لحجز تذاكر المباريات ومتابعتها واللجوء للسوق السوداء وما يتم فيه من رفع اسعار التذاكر بشكل جنوني.

بطاقة أهلاوى لحضور مباريات الأهلي 2019

تنشأ هذه البطاقة تحت نظام إلكتروني كامل أصدره نادي القلعة الحمراء مؤخرا للتسهيل علي المشجعين استخراج هذه البطاقة بدون أي تعقيدات مع توفر طرق دفع متعدده كالدفع الإلكتروني عن طريق الأنترنت أو عن طريق خدمة “فورى”، وما زال ادارة النادي تعمل علي اضافة خصائض اخرى للبطاقة لم يعلن عنها بشكل نهائي، والجدير بالذكر بان لا تستخرج بطاقة أهلاوي إلا من خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي معتمدة من وزارة الشباب والرياضة.

خطوات استخراج بطاقة أهلاوي

تستطيع إستخراج بطاقة أهلاوي الخاصة بك بسهولة من خلال الخطوات الآتيه:

توجه إلى الموقع الرسمي للنادي الأهلي الضغط علي زر “الأشتراك الآن” أختر ما بين “عضو بالنادي الأهلي” أو “غير عضو بالنادي الأهلي” كتابة بريدك الإلكتروني من خلال الاستمارة وكتابة وتفعيلة عن طريق رساله التفعيل المرسلة لبريدك الإلكتروني. تقوم بتعبئة بيانات إستمارة التسجيل بشكل صحيح. تحميل صورة شخصية لتدون علي بطاقتك. تحميل صورة بطاقة الرقم القومي. تحديد عنوان الإستلام بالتفصيل. دفع قيمة الإشتراك “144 جنيه مصريًا”.

استلام بطاقة أهلاوي

بعد كتابة بياناتك من خلال الرابط المذكور أعلاه، عليك الإنتظار عدة أيام قليلة وستصلك بطاقتك مع أحد مندوبي النادي الأهلي إلي العنوان الذى قمت بكتابته أثناء تسجيل بياناتك، والجدير بالذكر أنك خلال فترة الإنتظار هذه تستطيع الإستمتاع بمميزات الكارت وحجز تذاكر المباريات بشكل إلكتروني وحضور مباريات النادي الأهلي بدون عواقب.