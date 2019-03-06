محمد فضل يكشف الموعد النهائي لتحديد ملاعب الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

محمد رشاد

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أن الملاعب المستضيفة للمسابقة سيتم تحديدها بشكل نهائي خلال 10 أيام على الأكثر.

وأشار فضل في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة مرتبطة بجدول زمني محدد من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للانتهاء من كافة الإجراءات.

وقال مدير البطولة الأفريقية: "ملفنا لدى الكاف يوجد به 10 استادات، بحيث أنه إذا كانت هناك مشكلة فى أى ملعب يكون البديل جاهز لدينا، والقرار النهائي فيما يخص استبعاد استاد بورسعيد من عدمه سيتحدد عن طريق الجهاز الاستشاري القائم بأعمال...