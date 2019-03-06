ليلة خروج البطل.. سلبيات أوروبية غير مسبوقة ضمن أرقام كارثية لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

توالت المصائب على ريال مدريد الإسباني بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا عقب تلقي درس قاسٍ من أياكس الهولندي في إياب دور الـ16 من المسابقة بالخسارة على ملعبه بنتيجة (4-1) على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبات الفريق الملكي بعد حصد لقب دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الماضية على أعتاب الخروج خالي الوفاض من كافة البطولات، بعد الإقصاء من كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة وتضائل فرص منافسته على لقب الليجا.

ونستعرض في السطور التالية سلسلة أرقام كارثية لريال مدريد بعد السقوط أمام أياكس:

- ودع ريال مدريد دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم (2009-10)، وتحديدا منذ إقصاءه من المسابقة على يد ليون الفرنسي في مارس 2010 بعد الخسارة (2-1) في المجموع.

- أياكس هو أول فريق يقصي ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا منذ قرابة أربعة أعوام، وتحديدا منذ 1392 يومًا منذ الخروج من المسابقة على يد يوفنتوس في نصف نهائي نسخة (2014-15).

- أقصى أياكس حامل لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي الهولندي، بعد الفوز على البطل ميلان الإيطالي في نهائي فيينا نسخة (1994-95) بهدف نظيف سجله باتريك كلايفرت.

- تلقى ريال مدريد ثلاثة هزائم أو أكثر خلال ست مباريات هذا الموسم (2018-19)، وهو نفس عدد الهزائم التي تلقها خلال تسعة مواسم مجتمعين بين موسم (2009-10) حتى موسم (2017-18).

- ريال مدريد خسر مباراتين متتاليتين على أرضه في دوري الأبطال للمرة الأولى في التاريخ، بعد السقوط أمام سيسكا موسكو الروسي وأياكس الهولندي.

- ودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه بالأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخ المسابقة.

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- أصبح ريال مدريد أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لا يتأهل للدور التالي في مرحلة خروج المغلوب، بعد فوزه خارج أرضه بنتيجة (2-1) في لقاء ذهاب.

- باتت الخسارة بنتيجة (4-1) من أياكس هي الهزيمة الأثقل لريال مدريد على أرضه في مباراة إقصائية بالبطولات الأوروبية.

- خسر ريال مدريد بفارق 3 أهداف في آخر مباراتين على أرضه بدوري الأبطال، بواقع (3-0) أمام سيسكا موسكو و(4-1) أمام أياكس، بعد عدم خسارته بهذا الفارق على أرضه من قبل في البطولة.

- أياكس هو ثاني فريق يقصي ريال مدريد من المسابقة الأوروبية بعد أن خسر الذهاب على أرضه، بعد أودينسه الدنماركي في كأس الاتحاد (1994-95).

- أياكس هو أول فريق يسجل أربعة أهداف أو أكثر أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في جميع المسابقات، منذ الخسارة أمام برشلونة بنتيجة (4-0) عام 2015 في الليجا.

- أياكس سجل 4 أهداف على الأقل في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ إبريل 1995، وتحديدًا منذ الفوز على بايرن ميونيخ بنتيجة (5-2) بإياب نصف النهائي.

- لأول مرة في تاريخ دوري الأبطال، ريال مدريد يستقبل هدفين على ملعبه في أول 18 دقيقة.

- خسر ريال مدريد آخر أربع مباريات على ملعبه في جميع المسابقات، بعد السقوط أمام جيرونا (2-1) بالدوري وبرشلونة (3-0) بالكأس و(1-0) بالدوري وأياكس (4-1) بدوري الأبطال.