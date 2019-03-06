ثنائي الذهب أبرزها.. 5 عوامل صنعت مشوار أياكس المبهر بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

أنهى شباب أياكس الحقبة الأسطورية لجيل ريال مدريد الحالي، وأطاحوا بعملاق العاصمة الإسبانية من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بعد تتويجه باللقب في ثلاثة أعوام متتالية، ليكتب الفريق الهولندي تاريخًا جديدًا في البطولة القارية، بعدما ابتعد أياكس عن المراحل المتقدمة في البطولة لسنوات طويلة.

وعوض أياكس خسارته وسط جماهيره ذهابًا بهدفين مقابل هدف، بفوز كاسح على حامل اللقب بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتقدم الفريق إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 16 عامًا.

وساهمت عوامل عديدة في مشوار أياكس المبهر بدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، والذي شهد تميز الفريق خلال مرحلة المجموعات أيضًا، حيث لم يتلق أي هزيمة في البطولة حتى الآن، وحل وصيفًا بالمجموعة الخامسة خلف بايرن ميونخ الألماني الذي تعادل معه ذهابًا وإيابًا، وأمام بنفيكا البرتغالي وآيك أثينا اليوناني.

قوة هجومية

أظهر فريق أياكس قدرات هجومية هائلة خلال الموسم الحالي، حيث سجل 16 هدفًا في 8 مباريات خلال مشواره في دوري أبطال أوروبا، كما سجل 13 هدفًا في 6 مباريات خلال المراحل التمهيدية.

وعلى الصعيد المحلي سجل أياكس 82 هدفًا خلال 23 مباراة لعبها في الدوري الهولندي الممتاز، وسجل الرباعي دوجان تاديتش، حكيم زياش، كاسبر دولبرج وكلاس يان هونتلار 50 هدفًا في المسابقة المحلية.

تشكيل شاب

مواهب شابة برزت بشكل ملفت، وأصبحت محط أنظار كبار أندية العالم، دعمت طموح أياكس خلال الموسم الحالي، وكونت تشكيلًا مليئًا بالحيوية قدم كرة قدم جميلة على مدار الموسم الحالي.

وضم تشكيل أياكس الأساسي لمواجهة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر ستة لاعبين لم تزد أعمار أي منهم عن 22 عامًا وهم الحارس آندريه أونانا "22 عامًا"، المدافع ماتياس دي ليخت "19 عامًا"، لاعب خط الوسط دوني فان دي بيك "21 عامًا"، لاعب خط الوسط فرانكي دي يونج "21 عامًا"، لاعب خط الوسط نصير مزراوي "21 عامًا" والمهاجم ديفيد نيريس "22 عامًا".

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خبرات بريميرليج تدعم الفريق

أبرم نادي أياكس تعاقدين بارزين قبل بداية الموسم لدعم شباب الفريق بخبرات قوية تسانده في مشوار دوري أبطال أوروبا، حيث فاز بخدمات صانع اللعب الصربي دوشان تاديتش من صفوف فريق ساوثامبتون الإنجليزي ودالي بليند من صفوف مانشستر يونايتد.

واكتسب اللاعبان خبرات عريضة بمنافسات بريميرليج، حيث لعب تاديتش في واحدة من أفضل فترات الفريق الإنجليزي بالسنوات الأخيرة، بينما شارك بليند مع مانشستر يونايتد في بطولتي دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليج، وتوج بالأخيرة.

مشوار بدون ضغوطات

لعب فريق أياكس بأريحية معنوية طوال مشواره، حيث لم يتوقع الكثيرون أن يذهب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا، وكانت مهمة بايرن ميونخ سهلة في نظر الكثيرين بالدور الأول، إلا أن أياكس أرهق العملاق الألماني لاقتناص بطاقة الصدارة.

وبعد إجراء قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا حسد المتابعون فريق العاصمة الإسبانية على مواجهة كانت سهلة نظريصا، وأكدت نتيجة الذهاب تلك الآراء، قبل أن يخوض شباب أياكس مواجهة الإياب بأعصاب هادئة، ليفجروا المفاجأة الأبرز بالمرحلة.

ثنائي ذهبي

امتلك فريق أياكس اثنين من أبرز المواهب الصاعدة بقوة كبيرة في عالم الكرة الأوروبية، وهما دي يونج ودي ليخت، حيث فرض النجمان نفسيهما بشكل مبكر، وأصبحا من أهم الأسماء بتشكيل المنتخب الهولندي.

نجح برشلونة في الفوز بخدمات دي يونج مقابل 75 مليون يورو بداية من الصيف المقبل، بعد صراع مع العديد من الأندية الكبرى، بينما يبقى دي ليخت الذي يحمل شارة قيادة أياكس وهو في عامه التاسع عشر هدفًا لعمالقة أوروبا.