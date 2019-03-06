الأهلي يعلن لمصراوي حجم إصابة حمدي فتحي وفترة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، عن الإصابة التي لحقت بلاعب فريقهم حمدي فتحي، خلال مباراة بتروجت مساء يوم أمس الاثنين.
وأشار عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن فترة غياب لاعبهم حمدي فتحي لن يزيد عن شهر ونصف لإصابته بمزق في العضلة الخلفية.
وكان فتحي قد دخل نوبة بكاء عقب تعرضه للإصابة أمام بتروحيت في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الممتاز.
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