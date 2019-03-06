رسميا.. الأهلي يفقد خدمات حمدي فتحي 6 أسابيع بسبب إصابة العضلة الخلفية

أثبتت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ومن المقرر أن يغيب فتحي عن الأهلي مدة تصل إلى ٦ أسابيع، وهو ما يعني عدك لحاقه بمباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم ٣٠ من مارس الجاري.

وكان فتحي قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام بتروجت في الدقيقة ٤٣ بعد تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية ليحل زميله هشام محمد بديلا له.