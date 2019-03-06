“فضيحة” تهز مدريد.. وتقصي الريال من دوري أبطال أوروبا

تأهل أياكس أمستردام الهولندي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما لقن مضيفه ريال مدريد الإسباني درسا قاسيا في فنون كرة القدم واكتسحه 4 -1 يوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب دور الستة عشر للبطولة.

وظهر ريال مدريد حامل اللقب كشبح للفريق الذي نجح في الفوز على أياكس في أمستردام بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب. وتفوق أياكس في مجموع لقاءي الذهاب والإياب بنتيجة 5 -3.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أياكس بهدفين دون رد حيث افتتح المغربي حكيم زياش التسجيل بعد مرور سبع دقائق من بداية المباراة ثم أضاف البرازيلي دافيد ناريس الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني تكفل الصربي دوشان تاديتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة62 قبل أن يختتم لاسه شوني التسجيل في الدقيقة 73، وسجل البديل ماركو أسينسيو الهدف الوحيد للنادي الإسباني في الدقيقة 70.

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وانهى ريال مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ناتشو فيرنانديز لحصوله على إنذارين في دقيقة واحدة.

وفي المباراة الأخرى، تأهل توتنهام الإنجليزي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف يوم الثلاثاء في اياب دور الستة عشر للبطولة.

وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 48، بعد تمريرة متقنة من زميله الفرنسي موسى سيسوكو ليودعها في شباك الحارس رومان بوركي.