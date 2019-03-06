أبطال آسيا: السومة يمنح الأهلي السعودي بداية مظفرة

سجل عمر السومة هدفين، ليقود الأهلي السعودي للفوز 2-0 على ضيفه السد القطري، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.
تصدر الأهلي المجموعة مستغلاً تعادل بيروزي الإيراني 1-1 مع ضيفه باختاكور من أوزبكستان.
وحصل السومة على ركلة جزاء مثيرة للجدل، بعد دفعة من المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، ونفذها الهداف السوري بنجاح بعد مرور نصف ساعة.
وضاعف السومة التقدم من ضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية قبل ربع ساعة على نهاية اللقاء.
ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور 16 بالبطولة، التي لم يتوج أي فريق عربي بلقبها منذ السد في 2011.
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