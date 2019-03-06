أبطال أوروبا: توتنهام يتأهل لدور الثمانية على حساب دورتموند

تأهل توتنهام الإنجليزي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 1 / صفر اليوم الثلاثاء في اياب دور الستة عشر للبطولة. وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 48، بعد تمريرة متقنة من زميله الفرنسي موسى سيسوكو ليودعها في شباك الحارس رومان بوركي. وتمكن الفريق الإنجليزي من التأهل لدور الثمانية مستفيدًا من فوزه 4 / صفر في مجموع المباراتين، ليدخل دور الثمانية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن سبق وتأهل لهذا الدور في موسم .2011-2010

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