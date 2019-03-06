سلتا فيجو يُقدم شبيه مورينيو لوسائل الإعلام

عاد شبيه مورينيو “فران إيسكريبا” لاستئناف مسيرته التدريبية بتولي مسؤولية تدريب نادي سلتا فيجو، خلفًا للبرتغالي كاردوسو الذي عُين في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي بعد إقالة أنطونيو محمد بسبب الخسارة التي مُني بها أمام ريال مدريد، ليكون إسكريبا المدرب الثالث للفريق السماوي.

وتوقف فران إيسكريبا عن العمل منذ إقالته من تدريب فياريال مطلع موسم 2018/2017، يوم 25 سبتمبر 2017، حتى تلقى عرض سلتا فيجو الذي يحتل حاليًا المرتبة الـ17 في جدول ترتيب الليجا برصيد 25 نقطة من 26 مباراة.

ولم يفز فريق الـ “سيلتيكوس” منذ الجولة الـ 22 من الليجا عندما هزم إشبيلية على ملعب بالايدوس بهدف لاعب الوسط التركي “أوكاي يوكوشلو” القادم في الميركاتو الصيفي الماضي من طرابزون سبور.

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وأمام سلتا فيجو مباريات صعبة أمام ريال بيتس وريال مدريد وفياريال في الجولات الثلاث القادمة من الدوري الإسباني، ستحدد نتائجها ملامح مسيرة إيسكريبا مع الفريق فيما تبقى من الموسم الجاري.

وسبق لإيسكريبا تدريب إليتشي في الفترة من 2012 إلى 2015، وحقق معهم نتائج مميزة من بينها التأهل إلى الليجا كبطل للسيجوندا، كما خاض تجربة مؤقتة مع نادي خيتافي بموسم 2016/2015 تسببت في نقله إلى فياريال لمدة موسمين، حقق خلالهم التأهل إلى الدوري الأوروبي، لكن سوء النتائج قلص مسيرته مع الغواصات الصفراء.

وقال الموقع الرسمي لسلتا فيجو “نقدم لكم فران إيسكريبا، المدرب الجديد لسلتا فيجو. إيسكريبا جاء إلى فيجو برفقة طاقمه. سبق وعمل مع أكبر الأندية مثل فياريال، وكان مدربًا مساعدًا في خيتافي وفالنسيا وبنفيكا وأتلتيكو مدريد، وفي سجلاته كمدرب مساعد لقب الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي مع الأتلتي”.

وأضاف البيان “في عام 2012 تولى إيسكريبا مسؤولية تدريب إليتشي، وقاده نحو الصعود إلى الليجا كبطل للسيجوندا، وبعد سنوات قليلة احتل مع فياريال المركز الخامس في الليجا بموسم 2017/2016”.