تورنتو يُعوض رحيل جوفينكو بمهاجم سوانسي الأسبق

أبرم نادي تورنتو الكندي، الناشط في الدوري الأميركي للمحترفين، صفقته الشتوية الثامنة هذا الأسبوع، حين تعاقد مع مهاجم سوانسي الأسبق “أليخاندرو بوزويلو” من نادي راسينج خينت البلجيكي، بهدف ملء الفراغ الذي خلفه رحيل سيباستيان جوفينكو إلى الهلال السعودي في وقت سابق من الشهر الماضي.

ومثل بوزويلو نادي راسينج خينت في الفترة من 2015 حتى بداية مارس 2019، وكانت مباراة الجولة لـ 28 من الدوري البلجيكي الممتاز أمام شارليواه يوم بداية الشهر الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وسجل ابن أكاديمية نادي ريال بيتس الإسباني، ما مجموعه 21 هدفًا رفقة راسينج خينت في ثلاثة مواسم ونصف الموسم بالدوري البلجيكي، علمًا بأنه لعب كأساسي في معظم المباريات، وشارك في 131 مباراة بالمسابقة المحلية.

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وكانت لأليخاندرو بوزويلو تجربة متواضعة مع نادي سوانسي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2014/2013، إذ فشل في تسجيل أي هدف في 22 مباراة بالبريميرليج، ما عجل من رحيله إلى رايو فاييكانو الذي مثله كبديل معظم الوقت، ليكتفي بلعب 11 مباراة بموسم 2015/2014، ومن هنا قرر الرحيل إلى الدوري البلجيكي للعب بصفة مستمرة.

ولم يسجل أليخاندرو بوزويلو أي هدف لراسينج خينت منذ يوم 2 فبراير الماضي، عندما هز شباك فاسلاند بيفيرن بهدف الفوز في الدقيقة 83، وهو الهدف الوحيد الذي تمكن من تسجيله في آخر 14 مباراة له مع الفريق في الفترة من 8 دبسمبر 2018 حتى 2 مارس 2019، وكان من بين هذا العدد من المباريات، ثلاث في بطولة الدوري الأوروبي، ومباراة في كأس بلجيكا.

وانضم لصفوف تورنتو خلال الميركاتو الشتوي الأميركي كل من “الحارس البرازيلي لوكاس بايس سوزا من ساو باولو البرازيلي، والحارس الأمريكي كوينتن ويستبيرج من أوكسير الفرنسي، والمدافع البرازيلي أورو ألفارو من ساو باولو البرازيلي، والمدافع البلجيكي لوران كيمان من نادي ديجون الفرنسي، ولاعب الوسط الأمريكي نيك ديليون من دي سي يونايتد، ولاعب الوسط الكندي نوبل أوكيلو من تورنتو ب، والمهاجم الأمريكي تيرينسي بويد من دارمشتات الألماني”.