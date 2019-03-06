دي يونج: إقصاء ريال مدريد على ملعبه أمر رائع

أعرب فرانك دي يونج نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي، عن سعادته البالغة بعد الإطاحة بحامل اللقب ريال مدريد الإسباني، من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، والتأهل بفريقه إلى ربع نهائي البطولة.

وقال دي يونج في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لـ "يويفا": "من الرائع أن نفوز هنا 4-1 في سانتياجو برنابيو، على الرغم من أنني بشكل صريح لا أرى أننا لعبنا بشكل سيء في ملعبنا".

وأضاف اللاعب الهولندي الشاب: "لقد كان حظنا سيئًا في مباراة الذهاب، ولكن يبدو أن كل شيء كان ناجحًا هذه الليلة هنا في مدريد".

وفجر فريق أياكس أمستردام الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه، برباعية مقابل هدف، في مباراة الإياب، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو

بيرنابيو، في إياب دور الـ16 من البطولة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب فوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليتأهل أياكس بالفوز بنتيجة 5-3، على حساب الفريقي الملكي حامل اللقب.

Advertisements

سجل رباعية أياكس كلا من:

حكيم زياش ونيريس وونيريس وشوني في الدقائق 7 و18 و62 و72.

فيما سجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة يتأهل فريق أياكس الهولندي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل الثلاث ألقاب الأخيرة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا على التوالي.