تعليق ناري من كارفاخال بعد فضيحة ريال مدريد في دوري الأبطال

علق داني كارفاخال ظهير أيمت نادي ريال مدريد الإسباني، على السقوط التاريخي الذي تعرض له فريقه على ملعبه ووسط جمهوره، بعد أن خسر برباعية مقابل هدف، أمام أياكس أمستردام الهولندي، ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

وقال كارفاخال في تصريحات نقلها موقع "البرنابيو" عقب مبارة ريال مدريد وأياكس : "لا أستطيع التحدث، لقد خسرنا كل شيء في أسبوع واحد فقط، لا يوجد أعذار الليلة، الخصم لعب أفضل منا واستحق التأهل".

وأضاف: "لقد قدمنا موسمًا كارثيًا، إنها أسوأ ليلة بصفتي لاعب لكرة القدم".

وواصل: ليس من السهل أن تأتي من هزيمتين أمام برشلونة على أرضنا، لقد جئنا بعقلية الفوز، ولكننا تأخرنا 2-0 بسبب خطئان، بداية الشوط الثاني كانت جيدة بالنسبة لنا، ولكن الهدف الثالث قتل المباراة".

وبسؤاله، هل هذه نهاية حقبة ريال مدريد؟، أجاب كارفاخال: "لا أراها هكذا، لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب ذو جودة جيدة، أما الآن فمن الواضح بأن موسمنا الحالي قد انتهى، سوف نستمر بالعمل في مباريات الدوري ولكن يجب أن نعترف أننا قدمنا موسماً سيئاً جداً، وعلينا

أن نواصل ولا نختبيء".

وفجر فريق أياكس أمستردام الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه، برباعية مقابل هدف، في مباراة الإياب، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب دور الـ16 من البطولة.

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وكانت نتيجة مباراة الذهاب فوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليتأهل أياكس بالفوز بنتيجة 5-3، على حساب الفريقي الملكي حامل اللقب.

سجل رباعية أياكس كلا من:

حكيم زياش ونيريس وونيريس وشوني في الدقائق 7 و18 و62 و72.

فيما سجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة يتأهل فريق أياكس الهولندي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.