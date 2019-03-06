المصائب تنهال على ريال مدريد.. صدمة بشأن إصابة فينيسيوس وفاسكيز

تتوالى المصائب على نادي ريال مدريد الإسباني، في ليلة سوداء يمر بها الميرنجي وعشاقه، بعد السقوط المهين الذي تعرض له على ملعب ووسط جمهوره، على يد نظيره أياكس أمستردام الهولندي، برباعية مقابل هدف.

وتعرض فريق ريال مدريد لضربتين من العيار الثقيل خلال الشوط الأول أمام أياكس أمستردام، حيث تعرض لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور لإصابات مختلفة خلال أول 35 دقيقة من بداية المباراة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فاسكيز قد تعرض

لإصابة عضلية وتبدو إصابته خطيرة للغاية، فيما تعرض فينيسيوس جونيور لإصابة على مستوى ركبته اليسرى.

واضطر فاسكيز لمغادرة ملعب البرنابيو في الدقيقة 29 ليدخل بدلًا منه جاريث بيل ، بينما خرج فينيسيوس جونيور للإصابة أيضًا ليدخل بدلًا منه ماركو أسينسيو في الدقيقة 35.

وفجر فريق أياكس أمستردام الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء ريال مدريد الإسباني حامل

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لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه، برباعية مقابل هدف، في مباراة الإياب، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب دور الـ16 من البطولة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب فوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليتأهل أياكس بالفوز بنتيجة 5-3، على حساب الفريقي الملكي حامل اللقب.

سجل رباعية أياكس كلا من:

حكيم زياش ونيريس وونيريس وشوني في الدقائق 7 و18 و62 و72.

فيما سجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة يتأهل فريق أياكس الهولندي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.