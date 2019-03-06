شاهد.. ملخص وأهداف سقوط ريال مدريد التاريخي أمام أياكس في دوري الأبطال

فجر فريق أياكس أمستردام الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل، بإقصاء ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه، برباعية مقابل هدف، في مباراة الإياب، التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو بيرنابيو،

في إياب دور الـ16 من البطولة.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب فوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليتأهل أياكس بالفوز بنتيجة 5-3، على حساب الفريقي الملكي حامل اللقب.

سجل رباعية أياكس كلا من:

حكيم زياش ونيريس وونيريس وشوني في الدقائق 7 و18 و62 و72.

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فيما سجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.

بتلك النتيجة يتأهل فريق أياكس الهولندي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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