شاهد.. توتنهام يقصي بوروسيا دورتموند ويتأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أوروبا

تأهل توتنهام إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند، بعدما فاز عليه بهدف دون رد في اللقاء الذي يقام بينهما، ضمن منافسات إياب دور الــ16 من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز توتنهام بثلاثية نظيفة على حساب بوروسيا دورتموندن ليصبح مجموع اللقاءين بأربعة أهداف نظيفة.

وسجل هاري كين هدف مباراة الإياب في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني، فيما سجل اهداف مباراة الذهاب كلًا من سون هيونج مين، وفيرتونجن و يورينتي.

سيطر بوروسيا دورتموند على أغلب

أوقات المباراة وكاد أن يسجل أول أهداف المباراة حينما أرسل مدافع دورتموند كرة عالية في الدقيقة 15 ضربت خط دفاع توتنهام ووصلت إلى باكو الكاسير الذي استلمها بشكل رائع وسددها أعلى العارضة ليهدر فرصة هدف مؤكد، قبل أن تصل الكرة لماركو رويس داخل منطقة الجزاء والذي بدوره سددها مباشرة بشكل قوية لكن هوجو لوريس حارس مرمي توتنهام أنقذ فريقه في الدقيقة 20.

وشهدت الدقيقة 30 أول وأخطر فرصة لتوتنهام بعدما انطلق سون هيونج مين نحو المرمي وسدد الكرة قوية أرضية لكنها جانبت القائم الأيسر لحارس مرمي دورتموند.

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وفي الدقيقة 34 ومن ركلة ركنية لصالح دورتموند وصلت إلى ماركو رويس على دائرة منقطة الجزاء ليسدد الكرة من الهواء مباشرة بشكل قوي لكنها تعلو العارضة.

وفي الدقيقة 37 وصلت الكرة إلى سانشو داخل منطقة الجزاء ليسددها لكن واصل هوجة لوريس تألقه انقذ مرماه من هدف لصالح دورتموند.

ومع بداية الشوط الثاني باغت توتنهام بهدف قاتل سجله هاري كين بشكل رائع بتسديدة قوية بيمناه لم يستطع حارس دورتموند من التصدي لها.

شاهد هدف هاري كين :

شاهد أهداف مباراة الذهاب بين الفريقين :