شاهد.. أياكس يقصي ريال مدريد برباعية مهينة

فجر أياكس أمستردام مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء ريال مدريد حامل لقب دوري ابطال اوروبا بعد الفوز عليه، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في إياب دور الـ 16 من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ليتمكن أياكس من الصعود بنتيجة اللقائين 5-3.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، فيما أعتمد أياكس على الهجمات المرتدة، وكاد الملكي أن يتقدم بهدف من تسديدة قوية ردتها العارضة.

و أتت الهجمات المرتدة ثمارها سريعاً لاياكس بالهدف الاول في الدقيقة السابعة، بعد هجمة سريعة من الجهة اليمنى ولعب دوشان تاديتش كرة عرضية إلى حكيم زيياش الذي سسدها بشكل مباشر في المرمى.

وفي الدقيقة 18 تقدم أياكس بالهدف الثاني بعد تمريرة بينية رائعة من دوشان تاديتش، لينفرد دافيد ناريس بمرمى كورتوا ليضع الكرة بالشباك بنجاح.

واستر الاداء الرائع من لاعبي أياكس والذين كانوا قريبين من زيادة النتيجة في أكثر من

مناسبة.

وعانى ريال مدريد من صعوبة الوصول إلى المرمى، وزادات متاعبه بعدما أضطر سولاري المدير الفني للفريق لإجراء تغييرين اضطرايين بإخراج لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور لتعرضهما للإصابة، وينزل بدلاً منهما اسينسيو وجاريث بيل.

وضغط الفريق الهولندي بشكل أكبر على لاعبي الملكي، باحثين عن الهدف الثالث، وسط تراجع في أداء ريال مدريد.

وفي الدقيقة 41 كاد أسينسيو يقلص النتيجة بعد تمريرة من جاريث بيل ليسددها نحو المرمى لتصطدم بالدفاع.

وواصل ريال مدريد الضغط القوي محاولاً احراز هدف تقليص الفارق، ورد القائم هدف مؤكد في الدقيقة 42.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط ريال مدريد لتسجيل هدف، وكاد أسينسيو أن يخطف هدف عن طريق اسينسيو، الذي سدد كرة رائعة ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 51 انقذ كورتوا فريقه من هدف ثالث بعدما تصدى لإنفراد.

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واستمر الاداء سجال بين الفريقين بعد ذلك،

واقترب اياكس اكثر من مرة من تسجيل الهدف الثالث إلا أن لاعبيه تبطاطئوا اكثر من مرة باللمسة الاخيرة.

وفي الدقيقة 62 سدد دوشان تاديتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مسجلاً ثالث الاهداف، وسط مطالبات بإلغاء الهدف نتيجة خروج الكرة إلى رمية تماس قبل أن تصل إلى اللاعب، ولكن الحكم قرر احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبالدقيقة 70 تمكن ريال مدريد من تقليص الفارق بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من أسينسيو لتسكن الشباك الهولندية.

وقبل أن يبدأ ريال مدريد في إستغلال تقليص الفارق، يحصل أياكس على ركلة حرة يسددها لاسه شوني بشكل خادع في المرمى ليعلن عن الهدف الرابع في الدقيقة 72.

ونال الهدف الرابع من معنويات ريال مدريد بعد بعد صعوبة تعويض النتيجة.

وفي الدقيقة 82 اقترب ريال مدريد من الهدف الثاني، بعد تمريرة عرضية من مودريتش لم يتمكن كريم بنزيما من استغلالها لتمر من امامه إلى جاريث بيل الذي يفشل في التسجيل.

وأهدر لاعبي أياكس فرصة تسجيل الهدف الخامس بعد انفراد تام ولكنه يضعها فوق مرمى كورتوا.

وبتلك النتيجة ودع ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا لثلاثة مواسم متتالية البطولة، بعد الهزيمة الثقيلة من أياكس والذي قدم أداء مبهر واستحق الانتصار عن جدارة.

شاهد الفيديو: