شاهد.. آياكس يسجل الهدف الرابع في ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

عزز آياكس آمستردام الهولندي تغلبه على ريال مدريد بهدف لتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي يقام بينهما على

ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا

وسجل لاسه شونه الهدف الرابع للفريق الهولندي في الدقيقة 72 من ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن وصلت في أقصي الزاوية اليسري لم يستطع كورتوا من التصدب لها.

شاهد الهدف :