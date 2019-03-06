شاهد..أسينسيو يسجل هدف تقليص الفارق لريال مدريد أمام أياكس بدوري الأبطال

قلص ريال مدريد النتيجة أمام أياكس، وسجل هدفه الأول، في المباراة الجارية بين الفريقين حاليًا، على "سانتياجو بيرنابيو" ضمن

إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

سجل أسينسيو الهدف الأول لريال مدريد

في الدقيقة 69، بعد تمريرة من ريجليون، سددها أسينسيو على يسار حارس مرمى أياكس.

يذكر أن النتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف لأياكس أمام ريال مدريد

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شاهد الهدف..