شاهد..أسينسيو يسجل هدف تقليص الفارق لريال مدريد أمام أياكس بدوري الأبطال

قلص ريال مدريد النتيجة أمام أياكس، وسجل هدفه الأول، في المباراة الجارية بين الفريقين حاليًا، على "سانتياجو بيرنابيو" ضمنإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
سجل أسينسيو الهدف الأول لريال مدريد
يذكر أن النتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف لأياكس أمام ريال مدريد
شاهد الهدف..
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