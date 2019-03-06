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شاهد.. تاديتش يسجل الهدف الثالث لأياكس أمام ريال مدريد

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أحرز اياكس امستردام الهدف الثالث خلال مواجهته لفريق في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في دور الـ16

من دوري أبطال اوروبا.

جاء الهدف الثالث من كرة شهدت حالة من الجدل، بعد أن سدد تاديتش

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كرة قوية، فشل كورتوا في إبعادها لتدخل إلى المرمى، وسط مطالبات بإحتساب الكرة رمية تماس قبل أن تصل إلى تاديتش، ولكن الحكم قرر احتساب الهدف بعد اللجوء لتقنية الفار.

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