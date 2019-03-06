شاهد.. تاديتش يسجل الهدف الثالث لأياكس أمام ريال مدريد

أحرز اياكس امستردام الهدف الثالث خلال مواجهته لفريق ريال مدريد في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في دور الـ16من دوري أبطال اوروبا.
جاء الهدف الثالث من كرة شهدت حالة من الجدل، بعد أن سدد تاديتش
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