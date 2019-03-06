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شاهد.. توتنهام يتقدم بهدف لهاري كين أمام دورتموند بدوري الأبطال

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تقدم فريق توتنهام الإنجليزي على نظيره بوروسيا دورتموند بهدف في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا ضمن

منافسات إياب دور الــ16 من .

 

وسجل هاري كين الهدف الأول لتوتنهام الإنجليزي في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني.

 

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وكان توتنهام فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على بوروسيا دورتموند.

 

شاهد الهدف :

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