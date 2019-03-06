شاهد.. توتنهام يتقدم بهدف لهاري كين أمام دورتموند بدوري الأبطال

تقدم فريق توتنهام الإنجليزي على نظيره بوروسيا دورتموند بهدف في اللقاء الذي يقام بينهما حاليًا ضمنمنافسات إياب دور الــ16 من دوري أبطال أوروبا.
وسجل هاري كين الهدف الأول لتوتنهام الإنجليزي في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني.
وكان توتنهام فاز في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة على بوروسيا دورتموند.
شاهد الهدف :
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