توتنهام يتأهل بسهولة إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

تأهل فريق توتنهام الإنجليزي، الثلاثاء، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتغلب توتنهام على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدف نظيف في إياب ثمن النهائي القاري.



وجاء تأهل توتنهام لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بثلاثية نظيفة.



وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وجاءت الدقيقة 49 لتشهد معها الهدف الأول لتوتنهام عبر هاري كين.



وفشلت جميع محاولات دورتموند في إدراك التعادل، لينتزع توتنهام بطاقة العبور لربع النهائي.



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