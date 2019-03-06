ريال مدريد يودع أبطال أوروبا بفضيحة مدوية

حقق أياكس أمستردام، انتصارًا عريضًا على ريال مدريد، بنتيجة (4-1)، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليُطيح بحامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي، ويتأهل لربع نهائي التشامبيونزليج.



رباعية أياكس حملت توقيع حكيم زياش ونيريس وونيريس وشوني في الدقائق 7 و18 و62 و72، فيما سجل ماركو أسينسيو هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 70.



وصعد أياكس إلى دور الثمانية في البطولة القارية، بفوزه (5-3) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



أول تهديد في المباراة كان من أصحاب الأرض، حيث أرسل لوكاس فاسكيز، كرة عرضية، سددها المدافع فاران بالرأس، لترتطم بالعارضة في الدقيقة 4.



وجاء الرد سريعًا من أياكس أمستردام، بهدف من أقدام المغربي حكيم زياش في الدقيقة 7، حيث استقبل تمريرة متقنة من الجهة اليمنى عبر تاديتش، ليُسكن الكرة في يمين الحارس تيبو كورتوا.



وحاول البرازيلي فينيسيوس تعديل النتيجة، حيث استقبل عرضية من لوكاس فاسكيز، وقرر الاعتماد على الحل الفردي وسدد كرة قوية، لكن تصدى لها حارس أياكس أونانا في الدقيقة 9.



واقتنص نيرس، الهدف الثاني لأياكس في الدقيقة 18، حيث توغل تاديتش بين دفاعات الميرنجي، ومرر كرة في العمق، لنيرس الذي راوغ الحارس كورتوا قبل أن يضع الكرة في الشباك.



وأهدر نيرس، فرصة تسجيل الهدف الثالث، حيث انطلق بالكرة على الجبهة اليسرى، وانفرد بكورتوا، قبل أن يُسدد بجانب القائم الأيمن لحارس ريال مدريد، في الدقيقة 21.



وتألق الحارس أونانا، في التصدي لتسديدة من لوكاس فاسكيز، في الدقيقة 22، إثر محاولات الميرنجي لتقليص الفارق.



وحاول تاديتش، تسجيل الهدف الثالث لأياكس، حيث تقدم على الجبهة اليمنى واستغل تمريرة في العمق، وسدد بقوة، لكن كورتوا تصدى لتسديدته ببراعة في الدقيقة 25.



وتلقى ريال مدريد، ضربتين موجعتين بتعرض الطرفين لوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور للإصابة، ليضطر سولاري إلى الدفع بالثنائي جاريث بيل وماركو أسينسيو على الترتيب.



ومنع القائم الأيمن لأياكس، الويلزي جاريث بيل من تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، بعد تسديدة قوية من لاعب الميرنجي في الدقيقة 42.



ومع بداية الشوط الثاني، حاول ماركو أسينسيو تسجيل الهدف الأول لريال مدريد، حيث سدد كرة على يمين أونانا حارس أياكس، مرت بجانب القائم في الدقيقة 48.



وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في التصدي لانفراد من تاجليافيكو، مهاجم أياكس في الدقيقة 50 من المباراة.



وفشل بنزيما في تقليص الفارق، حيث تقدم على الجانب الأيسر، وراوغ مدافع أياكس، وسدد بيمينه لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس أونانا في الدقيقة 58.



وسجل تاديتش الهدف الثالث لأياكس أمستردام في الدقيقة 62، حيث سدد كرة قوية أقصى يمين الحارس كورتوا، بصناعة من فان دي بيك، بعد لجوء الحكم لتقنية الفيديو، حيث كان هناك شك حول خروج الكرة من الملعب في بداية الهجمة.



وسجل أسينسيو، الهدف الأول لريال مدريد، في الدقيقة 70، بتسديدة صاروخية أقصى يسار الحارس أونانا، مستغلا تمريرة جيدة من ريجيلون.



ونجح شوني في تسجيل الهدف الرابع لأياكس، في الدقيقة 72، حيث حصل على ركلة حرة، سددها مباشرة أقصى يسار كورتوا.



وقرر تين هاج المدير الفني لأياكس، الدفع بداني بدلًا من شوني، ودولبيرج على حساب نيرس، وأخيرًا فيلتمان بدلًا من مزراوي.



وفشل الملكي في العودة، وأهدر كريم بنزيما فرصة الهدف الثاني، وعلى الجانب الآخر، أهدر زياش فرصة الهدف الخامس لأياكس.

المصدر: موقع كورة