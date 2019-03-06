رياضة | بعد فضيحة أياكس .. ريال مدريد يُحقق رقما سلبيا لم يحدث منذ 117 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة أياكس .. ريال مدريد يُحقق رقما سلبيا لم يحدث منذ 117 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق ريال مدريد هزيمة فادحة أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 على ملعبه "سانتياجو برنابيو" في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع الفريق الملكي البطولة القارية، خاصة وأن لقاء الذهاب انتهي بفوز الميرينجي 2-1.

وسجل ريال مدريد رقمًا قياسيًا سلبيًا لم يحدث طوال تاريخه، بعد خسارته الكارثية أمام أياكس بنتيجة 4-1.

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ريال مدريد تلقي 3 هزائم على ملعبه في بطولات رسمية بنتيجة 3-0 أو أكثر بالموسم الحالي، أمام سيسكا موسكو في دور المجموعات (3-0)، وأمام برشلونة (3-0) في إياب نصف نهائي كأس الملك، الأربعاء الماضي، ثم اليوم أمام أياكس في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لحساب "مستر شيب" المختص بالإحصائيات أن هذه النتائج لم تحدث على مدار تاريخ ريال مدريد منذ تأسيسه عام 1902، أي منذ 117عاما، وستتم غدا الذكرى التاريخية الحزينة لها.