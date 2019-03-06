رياضة | كارفخال: ريال مدريد خسر كل شئ في أسبوع واحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارفخال: ريال مدريد خسر كل شئ في أسبوع واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد داني كارفخال نجم ريال مدريد الاسباني، أن فريقه قدم موسمًا كارثيًا، وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة الفادحة أمام أياكس امستردام الهولندي بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 للبطولة القارية.

وقال "كارفخال" في تصريحات عقب المباراة: " لا استطيع التحدث .. خلال اسبوع واحد فقط خسرنا كل شيئ، لا يوجد أعذار، لقد قدمنا موسمًا كارثيًا".

وأضاف: " لم أشعر بهذه الشعور من عدم الارتياح من قبل ، موسمنا انتهى بالكامل. نهاية حقبة ؟ لا أراها هكذا ، لدينا مجموعة من اللاعبين الصغار ولكن موسمنا الحالي إنتهى".

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وتابع: " الخصم قدم مباراة أفضل منا ، ليس من السهل الفوز على ريال مدريد في البيرنابيو ، لقد كنا نريد تقدم مباراة أفضل ، لقد سجلوا اول هدفين من اخطاء والهدف الثالث قتل المباراة".

واختتم تصريحاته: " سوف نستمر بالعمل في مباريات الدوري ولكن يجب ان نعترف اننا قدمنا موسماً سيئاً جداً".