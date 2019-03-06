رياضة | أول تعليق من مدافع ريال مدريد بعد فضيحة البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدافع ريال مدريد بعد فضيحة البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى ناتشو نجم ريال مدريد حزنه الشديد بعد الخروج الكارثي للملكي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة المفاجئة أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 للبطولة.

وقال "ناتشو" في تصريحات عقب المباراة: " نحن حزينين جداً ، نهنئ اياكس ونشكر الجماهير التي ساندتنا ، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين وكان يجب علينا القتال على جميع البطولات هذا الموسم".

وأضاف: " لسنا معتادون على الوصول إلى الهذه المرحلة من الموسم دون القتال على أي بطولة".

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وتابع: "الفوز بلقب الليجا يبدو مستحيلًا، وخرجنا من الكأس والأبطال ، هذه ستكون نقطة تحول للنادي".

وأكمل تصريحاته: " جميعنا لم نكن بالمستوى المطلوب هذا الموسم".