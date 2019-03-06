رياضة | بعد فضيحة البيرنابيو.. ريال مدريد يتلقى ضربة قاتلة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة البيرنابيو.. ريال مدريد يتلقى ضربة قاتلة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إصابة الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه ضد اياكس امستردام الهولندي في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي خسرها الملكي بنتيجة 4-1 وودع البطولة.

وذكر موقع "البرنابيو" الاسباني أنه بعد إصابة لوكاس فاسكيز ثم فينيسيوس جونيور ، أنهى كذلك اللاعب الويلزي جاريث بيل الليلة السوداء لريال مدريد في دوري الأبطال وهو مصابًا.

وأصيب الويلزي جاريث بيل في الدقائق الأخيرة قبل صافرة نهاية اللقاء بعد نزوله بشكل خاطئ على قدمه اليمنى خلال كرة مشتركة مع لاعب أياكس دالي بليند ، لكنه لم يغادر واستمر حتى النهاية.

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وأكدت الموقع الاسباني أن جاريث بيل يبدو أنه تعرض للإصابة بإلتواء في الكاحل حيث شوهد وهو يعرج أثناء مغادرته ملعب المباراة.

ومن المنتظر أن يكشف ريال مدريد عن حجم إصابة الثلاثي فاسكيز وفينيسيوس وبيل بعد أن يخضعوا للفحص الطبي.