رياضة | أسطورة ريال مدريد: إنها ليلة حزينة للجميع.. لكن هذه هي الرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ريال مدريد: إنها ليلة حزينة للجميع.. لكن هذه هي الرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعرب إيميليو بوتراجينيو نجم منتخب اسبانيا السابق واسطورة ريال مدريد عن حزنه بعد الخسارة الفادحة للريال أمام اياكس بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وخروجه المبكر من البطولة القارية.

وقال "بوتراجينيو" في تصريحات عقب المباراة: "إنها ليلة غير متوقعة نحن نأسف للجماهير واللاعبين".

وأضاف: " نحن جميعًا ندرك ما قدمه لنا هؤلاء اللاعبين , لا احد يفوز دائما هذه هي الرياضة".

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وتابع: "اليوم هي ليلة حزينة للجميع ، ولكن عليك أن تكون هادئًا إنها ضربة قاسية وما زالت مستمرة".

واختتم تصريحاته: " قبل أسبوع ونحن مليئين بالأوهام وكنا في سباق البطولات الثلاث لكن السيناريو الأكثر احتمالاً هو السيناريو الذي حدث".