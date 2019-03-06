رياضة | أياكس يسجل رقما إيجابيا لم يتحقق منذ عام 1994

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يسجل رقما إيجابيا لم يتحقق منذ عام 1994 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي أياكس أمستردام الهولندي، في تحقيق الفوز على فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح أياكس هو ثاني فريق يقصي ريال مدريد من مواجهة أوروبية، بعد أن خسر الذهاب على أرضه، بعد أودينسه الدنماركي في كأس الإتحاد 1994/95.

Advertisements

وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب على أياكس، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب يوهان كرويف.

وكان الفريق الأبيض نجح في حصد اخر 3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا.