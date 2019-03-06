رياضة | بعد فضيحة أياكس .. أكبر 7 هزائم في تاريخ مشاركات ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة أياكس .. أكبر 7 هزائم في تاريخ مشاركات ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي فريق ريال مدريد هزيمة ثقيلة أمام ضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، علي استاد "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في هولندا انتهت بفوز ريال مدريد 2-1 ولكنها نتيجة غير كافية لتأهل الملكي، بعد الخسارة المذلة التي تلقاها على يد اياكس في ملعبه ووسط جمهوره اليوم بنتيجة 4-1 ليصعد بطل هولندا للدور ربع النهائي متفوقًا بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أقسي الهزائم التي تلقاها ريال مدريد في بطولة دوري أبطال اوروبا:

- بنفيكا (5-1):

خسر ريال مدريد أمام بنفيكا البرتغالي 5-1 في لقاء ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 1964-1965، وخسر ايابًا 2-1 وودع البطولة.

- هامبورج (5-1):

خسر ريال مدريد أمام هامبورج الألماني 5-1 في إياب دور النصف نهائي لدوري الابطال 1979 -1980 وودع البطولة خاصة وأن لقاء الذهاب كان انتهي بفوزه 2-0.

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- ميلان (5-0):

تلقي ريال مدريد هزيمة ثقيلة أمام فريق ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 1988-1989 وودع منافسات البطولة خاصة وأن لقاء الإياب كان انتهي بالتعادل 1-1.

- بايرن ميونيخ (4-1) – (4-2):

فاز فريق بايرن ميونيخ الألماني على نظيره ريال مدريد ذهابًا وايابًا بنتيجة 4-2، 4-1 على الترتيب موسم 1999-2000 في مرحلة المجموعات بالبطولة.

- ليفربول (4-0):

فاز فريق ليفربول على ريال مدريد برباعية نظيفة في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا موسم 2008-2009، وودع الريال البطولة خاصة وأنه كان خسر بهدف نظيف في لقاء الذهاب.

- بورسيا دورتموند (4-1):

خسر ريال مدريد أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013، وفاز في لقاء الإياب 2-0 لكنها لم تكن كافية لتأهله للدور التالي.