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رياضة | نجم ريال مدريد يعترف: قدمنا موسما كارثيا والأمر انتهى

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يعترف: قدمنا موسما كارثيا والأمر انتهى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر داني كارفخال ظهير أيمن ريال مدري عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه أمام أياكس أمستردام بهدف مقابل أربعة، في إياب دور الستة عشر من وتوديعه البطولة التي توج بلقبها في أخر 3 مرات.

 

وقال كارفخال عقب نهاية اللقاء :"لقد ذهب كل شئ في خلال أسبوع واحد فقط، خرجنا من كأس الملك، وخسرنا من في الدوري مجددا، واليوم خرجنا من دوري الأبطال".

 

وأضاف "إنها أسوء ليلة بصفتي لاعب كرة قدم، لا أتوقع حدوث ذلك".

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وتابع "لدينا العديد من اللاعبين الشباب في الفريق ذو جودة جيدة ، أما الآن فمن الواضح بأن موسمنا قد انتهى".

 

وواصل "لا توجد أعذار ، الخصم لعب أفضل مننا ، لقد كان موسم كارثيا بالنسبة لنا".

 

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