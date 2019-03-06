رياضة | 3 أرقام سلبية تلخص وداع ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 أرقام سلبية تلخص وداع ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي ريال مدريد، ضد نظيره فريق اياكس امستردام الهولندي، بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيطرت الأرقام السلبية علي مشاركة الملكي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، حيث تصدرت 3 أرقام سلبية تلخص وداع الفريق من البطولة.

- ‏ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015.

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- ‏يخرج ريال مدريد من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2010.

- ‏الفريق الأبيض يتم إقصاؤه في بطولة قارية بعد فوزه في الذهاب خارج أرضه للمرة الأولى في التاريخ.

ويعيش نادي ريال مدريد موسما كارثيا، خاصة بعد خروج من بطولتي دوري أبطال أوروبا، وكأس ملك إسبانيا، وابتعاده عن المنافسة على الليجا الإسبانية.