رياضة | أهم أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 5 مارس 2019.. أياكس يهين البطل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 5 مارس 2019.. أياكس يهين البطل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها ترشيح عدد من المدربين لخلافة سانتياجو سولاري في منصب المدير الفني للفريق واقتراب رحيل بيل عن الفريق.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- مفاجأة - بعد بيل وإيسكو.. نجم ريال مدريد يقرر الرحيل

يريد الوسط الألماني توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، مغادرة صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل، وذلك بعد سنوات من التألق بقميص الميرينجي.

وقالت صحيفة "الصن" الانجليزية أن نادي مانشستر يونايتد يعتبر من أشد المهتمين بالتعاقد مع توني كروس قبل الانتقال لريال مدريد في موسم 2014.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توني كروس كان قريباً من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد وقتما كان ديفيد مويس يدرب الشياطين لكن بعد رحيله ومجئ فان خال رفض اتمام الصفقة.

- بيل يضع ريال مدريد في ورطة

أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن النجم الدولي الويلزي جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد، قد وضع النادي الملكي في ورطة كبيرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن جاريث بيل لن يغادر إلى الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعود السبب لأن الأندية الراغبة بضمه لن توفر له الراتب المطلوب والمقدر بـ650 الف باوند اسبوعيًا، خاصة أن ريال مدريد يطلب في اللاعب 150 مليون باوند.

- حرب بين برشلونة والريال في صفقة رونالدو الجديد

يكثف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، محاولاته للتعاقد مع هدف برشلونة وريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم جواو فيليكس لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، مستوى، ويتابعه كل من ريال مدريد برشلونة منذ فترة طويلة، باعتباره واحد من اللاعبين الشباب الذين هم الأكثر تميزًا في الدوري البرتغالي.

ودخل في خط الصراع ايضاً باريس سان جيرمان، في محاولة للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 19 عاماً والذي يطلق عليه كريستيانو رونالدو الجديد، رغم صعوبة المنافسة

- بيل يُثير غضب ريال مدريد بقرار غريب

اثار الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد غضب إدارة النادي بعد اتخاذه لقرار غريب بالفترة الحالية.

وذكر الصحفي إدواردو إندا مدير صحيفة OK DIARIO الإسبانية أن ريال مدريد على علم بتوصل بيل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام لهم في صيف 2019.

ويذكر أن ريال مدريد لايريد بيع بيل لمان يونايتد، بل يرغب في بيع اللاعب الويلزي لنادي تشيلسي الإنجليزي لعقد صفقة تبادلية مع البلوز وضم البلجيكي إدين هازارد.

ويريد ريال مدريد بيع بيل مقابل 120 مليون يورو خلال الفترة المقبلة.

- راموس يطالب زيدان بالعودة للريال.. وقرار صادم من الأخير

طلب سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان العودة لتولي مهمة الفريق في الموسم المقبل.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن راموس يدرك جيداً صعوبة بقاء سولاري مع الفريق في الموسم المقبل وهناك اتجاه من الإدارة لاستبداله بمدرب جديد.

واضاف الموقع، أن بيريز رئيس الريال يسعي للتعاقد مع مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق وإعادته من جديد للفريق لخلافة سولاري.

واكد الموقع على أن راموس لا يرغب في عودة مورينيو لريال مدريد من جديد بسبب توتر العلاقة بينهما وهو ما دفع قائد الريال لدعوة زيدان للعودة للفريق.

واشار الموقع إلى أن زيدان يرفض العودة لريال مدريد في ظل تواجد بيريز رئيساً للنادي.

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- القائمة النهائية للمرشحين لتدريب ريال مدريد

شككت تقارير صحفية بريطانية في استمرار سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني في منصبه خلال الموسم المقبل خصوصًا بعد النتائج المخيبة للآمال في برنابيو.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد وضع قائمة مختصرة لثلاثة لمدربين ليحل أحدهم محل سانتياجو سولاري في الصيف المقبل للاشراف على المهمة الفنية للملكي، حيث يجد سولاري نفسه تحت ضغط في البرنابيو على الرغم من تأكيده فقط كمدير دائم للنادي في نوفمبر.

وأشارت ميرور إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو رفض استبعاده من العودة إلى ريال مدريد عندما سئل عن مستقبله في نهاية الأسبوع لكن البرتغالي ليس على رادار الملكي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه من الواضح أن بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام لم يكن مفاجأة في القائمة، حيث كان هدفا لريال مدريد على المدى الطويل.

ووقع بوتشيتينو صفقة جديدة مع توتنهام في مايو ويتوقع أن يقودهم إلى موسمهم الكامل الأول في ملعبهم الجديد.

وذكرت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد يدرس أيضا ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الذي يلعب في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة على التوالي، ولم يذق اليوفي أي هزيمة هذا الموسم في الدوري الإيطالي حتى الآن وربما كان يسعى إلى تحدي جديد في الصيف.

واكملت ميرور القائمة المختصرة للمرشحين لتدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل بيواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا، حيث يعتقد أن الفائز بكأس العالم 2014 يحرص على العودة إلى إدارة النادي مع فلورنتينو بيريز بين معجبيه.

- لاعبو ريال مدريد يختارون خليفة سولاري

اختار لاعبي ريال مدريد الإسباني المدرب الجديد المحتمل لخلافة سولاري في الموسم المقبل.

وأوضح موقع دون بالون الإسباني أن كبار لاعبي ريال مدريد أمثال سيرجيو راموس وإيسكو ألاركون وماركو أسينسيو وناتشو وداني كارفاخال ، سيكونوا على استعداد للضغط على رئيس النادي فلورنتينو بيريز من أجل اختيار خليفة المدرب سولاري.

ومن الواضح أن لاعبي ريال مدريد ليسوا غافلين عن الشائعات حول المدرب المحتمل القادم للفريق.

ولذلك ، فإن فلورنتينو بيريز رئيس الريال يستعد بالفعل لاختيار خليفة سولاري ويبحث عن مدير فني جديد في الصيف ، ويأتي على رأس قائمة المرشحين الكبار لتدريب الريال كلا من ماسيميليانو أليجري ويواخيم لوف وجوزيه مورينيو وماوريسيو بوتشيتينو.

ولكن الركائز الرئيسية في تشكيلة ريال مدريد أمثال سيرجيو راموس وماركو أسينسيو وإيسكو وناتشو وكارفاخال ، لديهم تفضيلات أخرى ، فهم لا يريدون عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددًا مشيرين إلى أن لديه سمعة سيئة للغاية، ولا يرحبون أبدًا بعودته للبرنابيو.

المرشح الأوفر حظًا لنجوم ريال مدريد الذي يضغطون على فلورنتينو بيريز لجلبه خلفًا لسولاري هو أسطورة الفريق السابق راؤول جونزاليس ، الذي عُين مؤخرًا مدربًا لـJuvenil B بعد طرد مثير للجدل لألفارو بينيتو مدرب ناشئين ريال مدريد السابق.

- مورينيو يواصل مغازلة ريال مدريد

واصل المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، تلميحاته، بشأن العودة لتدريب فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، لتراجع النتائج السيئة للفريق وفقدانه الأمل في بطولتي الليجا وكأس الملك.

وخلال تصريحات صحفية، قال مورينيو ⁦عن ريال مدريد: "ليس لدي أي مشكلة في العودة لريال مدريد ما زلت محتفظًا بذكريات رائعة لفترتي هناك لقد كانت تجربة استثنائية".

واختتم قائلاً: "لقد حققنا رفقة ريال مدريد أشياء عظيمة، لكنني أعترف بأنني قمت ببعض الأخطاء".

- راموس يُهدد ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، يرفض تمامًا فكرة تولي البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة الفريق الملكي في حالة إقالة سانتياجو سولاري.

وقال صحفي "ماركا" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" راموس أكد لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بأنه يرفض أن يعود مورينيو من جديد لتدريب الفريق".

وأضاف :" قائد المرينجي يرفض حتي فكرة وضع مورينيو ضمن الأسماء المرشحة لقيادة الملكي في حالة الاستقرار على رحيل سولاري بنهاية الموسم".

- ريال مدريد يودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد آياكس

فجر آياكس أمستردام الهولندي مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في الثلاث سنوات الأخيرة بالفوز عليه في مباراة العودة بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف آياكس حكيم زيياش ودافيد ناريس ودوشان تاديتش ولاسه شوني على الترتيب، بينما سجل أسينسيو هدف ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.