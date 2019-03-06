رياضة | أياكس يهين ريال مدريد في البرنابيو ويقصيه من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يهين ريال مدريد في البرنابيو ويقصيه من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع نادي ريال مدريد الإسباني ، بطولة دوري أبطال أوروبا ، عقب الخسارة الكارثية على أرضه ووسط جماهيره أمام أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 في مباراة الإياب لدور الستة عشر بالشامبيونز ليج.

تقدم أياكس بهدفين في الشوط الأول عن طريق حكيم زياش ودافيد ناريس في الدقائق 7 و18.

وفي الشوط الثاني ، أضاف دوشان تاديتش الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة 62 ثم سجل ماركو أسينسيو هدف تقليص الفارق لريال مدريد في الدقيقة 70. ولكن أنهى أياكس آمال الريال بتسجيل اللاعب لاسه شوني الهدف الرابع في الدقيقة 72 من ضربة حرة مباشرة.

وبهذه النتيجة ، يصعد أياكس للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا لتفوقه على ريال مدريد في مجموع المباراتين بنتيجة 5-3.