رياضة | توتنهام يعبر دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يعبر دورتموند ويتأهل لربع نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرر فريق توتنهام الإنجليزي فوزه على فريق بوروسيا دورتموند الألماني بهدف نظيف في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب سيجنال آيدونا بارك.

سجل هاري كين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني بعد نهاية الـ45 دقيقة الأولي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتأهل توتنهام لربع نهائي دوري الأبطال بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بنتيجة 4-0 حيث نجح في الفوز ذهاباً وسط جماهيره في ملعب ويمبلي بثلاثية نظيفة.

وينتظر توتهام إجراء قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وانتظار استكمال باقي المباريات المتبقية.