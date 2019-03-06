انت الان تتابع صدمة جديدة في الأهلى.. الأشعة تحدد إصابة حمدي فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٦ مارس ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
حمدي فتحي
خضع حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لأشعة الرنين المغناطيسي، لتحديد حجم إصابته بعد أن غادر مباراة فريقه أمام بتروجت مساء أمس الإثنين، مصابًا بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية. وكشف مصدر بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن نتيجة الأشعة أظهرت إصابة لاعب الأهلي بتمزق في العضلة الخلفية، وسيغيب لمدة قد تصل إلى شهر ونصف، ليتأكد غيابه رسميًا عن مواجهة الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي المُقرر إقامتها يوم الأحد المُقبل ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وستغادر بعثة الأهلي، إلى الكونغو، فجر يوم الإثنين المقبل استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها 9 مارس المُقبل، وتقرر عودة بعثة الفريق من الكونغو في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل، على أن تصل القاهرة فجر يوم الإثنين المقبل. ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط
وستغادر بعثة الأهلي، إلى الكونغو، فجر يوم الإثنين المقبل استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها 9 مارس المُقبل، وتقرر عودة بعثة الفريق من الكونغو في الخامسة مساء يوم الأحد المقبل، على أن تصل القاهرة فجر يوم الإثنين المقبل.
ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة، والهزيمة في أخرى، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، فيما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب الكونغولي يوم 9 مارس المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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